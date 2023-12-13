Ailenin çocuklarının durumu hakkında şüphelenmesi üzerine ortaya çıkan olayda, öğrencinin cep telefonu incelendi ve ahlaka aykırı fotoğraflar bulundu. Tutuklanan öğretmenin savunması ise oldukça şaşırtıcıydı…

Bursa'da yaşanan bu utanç verici olay, bir özel okulda yabancı dil öğretmeni olan 38 yaşındaki S.Y.'nin, sınav başarısıyla öne çıkan kız öğrencisi Ö.K.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğunu gözler önüne serdi. Aile, kızlarının cep telefonu üzerinden öğretmen ile buluşma ayarladı. Çıkan kavgada öğretmenin otomobiline zarar verdi. Tutuklanan öğretmen hakkında 22 yıl hapis istemiyle açılan davada ise ilginç bir savunma yapıldı.

"Öğrencimin 15 Yaşından Büyük Olduğunu Düşünmüştüm"

Bursa'da devam eden davada S.Y.'ye, 'çocuğu müstehcen yayınlara teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 ile 22 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Söz konusu davada öğretmenin yaptığı savunma ise pes dedirtti.

“Sınavdan 100 alan öğrencilerime kahve ısmarlayacağımı söylemiştim. Ö.K. sınavdan tam puan almıştı. Bana kendisine kahve ısmarlamamı söyledi. Benim evimde atölyem vardı. Onu görmek istediğini söyleyerek evime gelmek istedi, Ben de davet ettim. Kahvemizi içtikten sonra bana alkol almayı teklif etti. Birlikte şarap içtik, aramızda yakınlaşma başladı. Cinsel birlikteliğimiz olmadı. İlişkimiz devam ederken birbirimize mesaj ve görüntü atıyorduk. Ailesinin olaydan haberi olunca benimle buluşup ardından darbettiler ve aracımı parçaladılar. Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" ifadelerini kullandı.