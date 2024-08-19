Yaz Spor Okulları’nın 2. dönemine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 6-14 yaş aralığındaki çocuklara14 farklı branşta eğitimler veriyor. Alanında uzman eğitmenlerden ders alarak yaz tatillerini en verimli şekilde gerçekleştiren çocuklar ve velileri kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit ve Manyas ilçelerinde açtığı Yaz Spor Okulları’nın 2. dönemi başladı. Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve spor yaparak yetişen bireyler olmaları hedefiyle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda her branşta alanında uzman eğitmenler eşliğinde antrenmanlar yapılıyor.

Yetenekli gençler keşfediliyor

6-14 yaş aralığındaki çocuklara; muay thai, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, kick boks, karate, satranç, güreş, jimnastik, judo, taekwondo ve boks olmak üzere toplam 14 farklı branşta eğitimler verilen Yaz Spor Okulları’nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Balıkesir’in yetenekli gençlerinin de keşfedilmesi için güzel bir çalışma sunan Büyükşehir Belediyesi, çocukların en iyi şekilde antrenmanlarını yapabilmeleri için tüm gücünü sunuyor.

“Hocalarımız çok iyi”

Kendilerine bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini ileten Kerim Erkan “Güreş güzel bir spor, kültürel bir spor. Seviyorum, ata sporumuz olduğu için.” ifadelerine yer verirken Yunus Emre Balder de “Güreş çok eğlenceli bir spor, zor bir spor. Hocalarımız çok iyi. Moral ve motivasyon anlamında da çok iyiler. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Veliler çok memnun

Oğlunu boks kursuna getiren Nilay Şensoy “Çok mutlu, evde canı sıkılıyordu. Futbola gitmek istiyordu, sonra boksu duyunca boksa gelmek istedi. Böyle etkinlikler hazırladıkları için teşekkür ederiz.” dedi.

Çocuklar için eğlenceli bir faaliyet olduğunu söyleyen öğrenci velisi Gülcan Bayrak “Yazı değerlendirmek için güzel buluyorum. Haftanın iki günü geliyoruz. Birer saat arayla geliyoruz. Güzel bir faaliyet oldu çocuklar için” dedi.

“Yeni arkadaşlıklar edindim”

Voleybol kursuna giden Melis Akyol “Çok güzel bir kurs çok beğendim. Haftada 2 gün geliyorum. Çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuşurken Asel Kaplan ise “Buraya geldiğimde voleybol hakkında bir bilgim yoktu, hocalarım sayesinde öğrendim. Yeni arkadaşlıklar edindim. Bu gibi kurslar açıldığı için teşekkür ederim” dedi.