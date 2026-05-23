Çanakkale'nin Çan ilçesinde dört köyün birlikte düzenledikleri geleneksel yörük hayrı 4 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Kızılelma, Zeybekçayır, Ozancık ve Bardakçılar köylerinin birlikte düzenledikleri geleneksel yörük hayrı Kızılelma köyü Doğan çam mevkiinde 4 bin kişinin katılımı ile yapıldı. Öğle namazı öncesinde Kur-an'ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan öğle namazının ardından 40 kazan keşkek ikram edildi. Yörük hayrına STK Başkanları, ilçe siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yörük hayrı tertip heyeti başkanı Kızılelma köyü muhtarı Mehmet Kocaçolak, 'Dört komşu köy bir araya gelerek Yörük hayrımızı yaptık. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederim' dedi.