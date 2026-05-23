İlçeye bağlı Ağacık köyünde taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle yıllardır kullanılmayan okul binası, Belediye desteğiyle restore edildi. Aş evi ve gençlik toplantı odası olarak kullanılacak bina törenle açıldı. Binanın kurdelesi, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Başkan vekili Tarık Erdil, Balıkesir Büyükşehir Muhtarlıklar Daire Başkan Erkan Uzun, Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan ve köy Muhtarı Hasan Dayı tarafından kesildi. Binanın restore edildiğini kaydeden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hayırlı olmasını diledi. Köy muhtarı Hasan Dayı da, binanın restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Dayı, binanın aş evi ve gençlik toplantı odası olarak kullanılacağını kaydetti.