Ümraniye Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kurban satış ve kesim alanlarından temizlik hizmetlerine, sağlık ve güvenlik önlemlerinden ulaşım düzenlemelerine kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlik hizmeti sunacak. Satış alanları günde iki kez süpürgeli araçlarla temizlenirken, kesim alanlarının da düzenli olarak temizliği sağlanacak. Ayrıca gübre döküm alanları ve yol üzerindeki gübreler titizlikle temizlenecek.

Kurban kesim alanlarına kurulan lavabo ve banyolar günlük hijyen denetimlerinden geçirilecek. Vatandaşlardan gelen gübre talepleri toplanarak adreslerine sevk edilirken, ilçe genelindeki konteynerler de yıkanıp dezenfekte edilecek.

Ümraniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, hastalıklı kurbanlıkların güvenli şekilde alınarak gömülmesi sağlanacak. Kurban kesim izni verilen alanlar düzenli olarak denetlenecek ve gerekli müdahaleler gerçekleştirilecek. Bayram sonrasında ise kurban alanlarında kireçleme çalışmaları yapılacak.

Veteriner Müdürlüğü ve Kurban Yakalama Timi görev başında

Bayram öncesinde ilçeye gelen kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda veteriner hekimler tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan sağlığı ve refahıyla ilgili gerekli kontrolleri sağlayarak işlemleri yürütüyor. Kurban satış ve kesim alanlarında, hayvan gübresinden kaynaklanan karasinek ve sivrisineklere karşı sabah ve akşam ilaçlama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Ayrıca dezenfeksiyon işlemleri, insan ve hayvan sağlığı gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Kurbanlık hayvanların nakli ve kesim sırasında kaçma riskine karşı Ümraniye Belediyesi Kurban Yakalama Timi de bayram süresince görev başında olacak. Eğitimli ekipler, veteriner hekimlerin desteğiyle kaçan ve kontrol edilmesi güç agresif hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlara destek sağlayacak. Kurbanlık hayvanlarının kaçması durumunda vatandaşlar Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden ekiplere ulaşabilecek.

'Kurban Bayramı boyunca ekiplerimiz sizlerin yanında olacak'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye'de her bayram olduğu gibi bu bayramda da halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için tüm hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle tamamladık. Ekiplerimiz, Kurban Bayramı boyunca kesintisiz hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olacak. Birlik ve dayanışma içinde, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi yürekten diliyorum' ifadelerini kullandı.