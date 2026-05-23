Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaza Alpullu Caddesi'nde meydana geldi. Kadriye G.Ç, idaresindeki 34 SVL 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki otobüs durağına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kadriye G.Ç, ile araçta bulunan Ali D, ve Tansu B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı sırada kaldırımda ve otobüs durağında kimsenin bulunmaması ise faciayı yaşanmasını önledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.