Sakarya Büyükşehir Kasım kültür takvimi çerçevesinde Sakarya’da sanat dostlarıyla buluşan yazar Ahmet Murat Özel, “Taşı Taşırmak” kitabı üzerinde gerçekleştirdiği söyleşide, “Camilerde duyulmuş bir sevincin eseri olsun, bir cami neşesiyle donanmış bulunsun isterim. Bir cami yaptıracak param yoktu, ben de bu kitabı yazdım” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür takvimi çerçevesinde Yazar Ahmet Murat Özel, Sakaryalı okurlar ve sanatseverlerle buluştu. ‘Taşı Taşırmak’ başlığıyla düzenlenen söyleşide Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen buluşmaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin’in yanı sıra çok sayıda sanat dostu katıldı. Edebiyat camiasının yakından tanıdığı yazar, kitap üzerinden önemli örnekler verdi ve kitabı neden yazdığını, hangi çıkarımları yapmak istediğini anlattı ve özellikle gençlere tavsiyeler verdi.

Süleymaniye Camii’nden esinlendiğini belirten Özel, “Camilerde duyulmuş bir sevincin eseri olsun, bir cami neşesiyle donanmış bulunsun isterim. Camilerin içinde geçen dakikalarımın şu fani dünyanın yabancılığını seyrelten en kıymetli anlar olduğunu bu satırları yazdıkça daha iyi görüyorum. Bir cami yaptıracak param yoktu, ben de bu kitabı yazdım” dedi.

Camilerin bir mimariden ibaret olmadığını ve birçok kavramın kesişim noktası olduğunu ifade eden Özel, “Camiler üzerine bir poetika oluşturma arzusuyla şekillendi bu kitap. Camiler, sadece mimariden ibaret değil; sanat felsefesi, tarih, maneviyat, toplum ve finans gibi birçok disiplinin kesişim noktasıdır. Camiler hakkında konuşmak, aslında çok katmanlı bir dünyayı tartışmak anlamına gelir. Camiyi bir metin gibi okuyarak, insanla cami arasındaki etkileşimi anlamaya çalışmak ve bunu yazıya dökmek önemli bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu. Özel, program sonunda katılımcılara imza verdi ve soru-cevap eşliğinde sohbet etti. Program, çekilen fotoğraflarla son buldu.