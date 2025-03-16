Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mart Kültür Sanat takvimi çerçevesinde birbirinden değerli konukları Sakaryalılar ile buluşturuyor. Bu çerçevede son olarak Ofis Sanat Merkezi’nde Kanadalı ünlü Yazar Jenny Molendyk Divleli, "Ramazan’da Çocuk Olmak" adlı söyleşisinde aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Çocukların Ramazan’ı bir bekleyiş, bir coşku ve bir şenlik olarak yaşaması gerektiğini belirten Yazar Divleli, "Ramazan’ın çocuklara sadece uzun saatler süren açlık olarak sunulmaması gerekiyor. Biz yetişkinler olarak Ramazan’ı onlara en güzel şekilde tanıtmalı, hissettirmeli ve sevdirmeliyiz" dedi.

"Ramazan’ı eğlenceli hale dönüştürün"

Konuşmasının devamında Divleli, çocukların oyun, hikaye ve görerek öğrenme yöntemleriyle Ramazan’ı anlamlandırabileceğini ifade ederek, ailelere önerilerde bulundu. Divleli, "Birlikte Ramazan süslemeleri hazırlamak, iftar saatlerini bir seremoniye dönüştürmek, sahurda uyanmayı eğlenceli hale dönüştürmek çocukların bu ayı sevmesine yardımcı olur. İbadetlerin de çocuklara bir görev gibi değil, bir mutluluk kaynağı olarak gösterilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Ünlü yazar söyleşide çocukların yüzünde tebessüm oldu, onlarla güldü, eğlendi ve günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.