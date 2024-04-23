Yazılım geliştirme süreçleri, operasyonel altyapı yönetimi ve bu alanlarda çalışan ekiplerin DevOps olarak adlandırılan kesişme noktalarına odaklanan teknik konferans DevOpsDays gerçekleşti.

2024 DevOpsDays İstanbul’un açılış konuşmasını Ergonautic’in kurucusu DevOps hareketinin önde gelen isimlerinden Andrew Clay Shafer yaptı.

DevOpsDays etkinlik serisinde, ’açık oturum’ olarak adlandırılan yuvarlak masa toplantıları ve kısa ve ilham verici konuşmalar bulunuyor. Açık oturumlarda konular tüm katılımcılar tarafından belirleniyor ve yuvarlak masalarda toplanan katılımcıların tartışmalarını içeriyor. Bu şekilde, alanda çalışan uzmanlar son teknolojilerle ilgili deneyim ve bilgilerini paylaşırken, ulusal ve uluslararası yenilik ve uygulamaların özgür bir ortamda ele alınması hedefleniyor.

Üst düzey yöneticilerden kariyerlerinin farklı aşamalarındaki yazılımcılara tüm katılımcılar, konuşmaları ve açık oturum tartışmalarını büyük bir dikkatle takip etti. DevOpsDays İstanbul 2024 bir çok şirketin desteğiyle gerçekleşti.