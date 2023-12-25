Ak Parti grup başkan vekili Muhammed Emin tarafından yapılan paylaşım sonrasında milyonlarca çalışanın gözü kulağı Cuma günü yapılacak habere çevrildi.

Öte yandan uzmanlar konuyla ilgili fikirlerini paylaşmayı sürdürüyor. Abdülkadir Selvi canlı yayın programı sırasında “asgari ücrete %50'den daha az zam gelmeyecektir” diyerek flaş tahminini açıkladı.

2024 Yılı Asgari Ücret Ödemesi Kaç TL Olacak?

Temmuz ayında yapılan zamlarla beraber 11.402 TL'ye kadar yükselen asgari ücreti söylendiği gibi %50 oranında artırılırsa yeni yılda çalışanların cebine 17 bin 103 TL girecek.

Öte yandan konuyla ilgili SGK uzmanları yüksek beklenti içerisinde. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni yılda sadece bir kez zam yapılacağı paylaşımı sonrası Ocak ayında asgari ücretlilerin yüklü bir zam yapılması beklentisi oluştu.

Gözler Son Toplantıya Çevrildi!

Uzmanlar 17.000 TL üzerinde ortak fikir oluşturdu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde 3.kez bir araya geldi. Gözler 4.toplantıya çevrildi. 15 üyeden oluşan komisyon 4. toplantının sonunda aldığı kararı kamuoyuna duyurarak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını paylaşacak.