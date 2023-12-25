Edirne’de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranma kaydı olan hükümlü yakalandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile arama kaydı olan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: iha