Koçaslanlar Motorlu Araçlar İnegöl Showroom'unda yerini alarak sevenleri ile buluşan yeni Duster hakkında bilgi veren Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Yenilenen yüzü ve ileri teknolojileriyle yeni Renault Duster, SUV piyasasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak. Modern ve yenilikçi tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi sunacak. Benzersiz özellikleri ve performansıyla SUV severlerin vazgeçilmezi olacak” dedi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar İnegöl Showroomu'nda da yerini alan SUV model hakkında bilgi veren Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Duster, SUV pazarında her zaman sağlam bir yere sahip olmuştur. Ancak bu yıl, yenilenen versiyonu ile çıtayı daha da yükseltti. Sadece güçlü bir SUV değil, aynı zamanda konforlu ve güvenli bir yolculuk vaat ediyor. Bursa'daki fabrikalarında üretilen bu model, 4x4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle müşterilerimize geniş bir yelpaze sunuyor. CMF-B platformunda geliştirilen Duster, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere çeşitli motor türleri ve çoklu enerji çözümleri sunuyor. Bu da, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere sahip müşterilerimize hitap etmemizi sağlıyor” dedi.



Güç ve verimlilik bir arada

145 beygir güç üreten Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere çeşitli motor ve şanzıman kombinasyonlarıyla sunduğunu ifade eden Aras, “E-Tech tam hibrit motoru, ortalama 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Bu motor, şehir içi sürüşlerde yüzde 40'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş durumdadır. Ayrıca, 130 beygir gücünde 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği de mevcut. Bu motor, yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlamak için 0,8 kilovatsaat kapasiteli 48V bataryayla destekleniyor” diye konuştu.



Gelişmiş sürüş destek sistemleri ile güvenli yolculuklar

Yeni Renault Duster'ın 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatıldığını belirten Aras, güvenlik ve sürüş destek sistemlerine vurgu yaparak, “Yeni Duster'da şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı, otomatik uzun/kısa far, otomatik acil durum fren sistemi ve ‘e-call' Acil Durum Çağrı sistemi gibi özellikler bulunuyor. Bu sistemler, sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor ve kullanıcılarımıza huzurlu bir yolculuk sunuyor. Araç, güçlü ve atletik hatlarıyla SUV segmentindeki diğer modellerden ayrılıyor. İç mekanda ise konfor ve teknolojiyi bir arada sunan özellikler bulunuyor. Geniş iç hacmi, ergonomik koltukları ve kullanıcı dostu kontrol paneli ile sürüş keyfini artırıyor. Yenilikçi ve modern tasarım, gelişmiş teknolojiler ve güçlü motor seçenekleri, SUV pazarında öne çıkmasını sağlayacak unsurlar arasında yer alıyor. Koçaslanlar Motorlu Araçlar'ın Bursa İnegöl'deki showroomunda görücüye çıkardık ve satışa sunduk. Müşterilerimizi bu muhteşem SUV'yi yakından görmeye ve test sürüşü yapmaya davet ediyoruz. Yeni Duster, benzersiz özellikleri ve performansıyla SUV severlerin vazgeçilmezi olacak.”, “Yenilenen yüzü ve ileri teknolojileriyle yeni Renault Duster, SUV piyasasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak. Modern ve yenilikçi tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi sunacak. Benzersiz özellikleri ve performansıyla SUV severlerin vazgeçilmezi olacak” dedi.

Kaynak: İHA