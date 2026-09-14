Teknoloji severlerin ihtiyaçlarına yönelik alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt Türkiye, yaz sezonunun dijital alışveriş trendlerini paylaştı. Online mağazası ve MediaMarkt App üzerinden derlenen arama verilerine göre, yaz sezonu boyunca akıllı telefonlar en çok aranan teknoloji ürünü oldu. Tabletlerin ikinci sırada yer aldığı listede, kablosuz kulaklık üçüncü sırada yer aldı. Mobil yaşamı destekleyen ürünlere yönelik güçlü ilginin yanı sıra tüketicilerin kişisel teknoloji ve eğlence ürünlerine yönelik aramalarının da öne çıktığı görüldü.

Yazın sıcağı ve hareketliliği teknoloji aramalarına da yansıdı

Yaz aylarının yüksek sıcaklıkları, tüketicilerin teknoloji aramalarına da yansıdı. Klimalar en çok aranan ürünler arasında dördüncü sırada yer alırken, şehir içi ulaşımda pratik bir alternatif sunan elektrikli scooter’lar da listenin üst sıralarında yer aldı. Kulaklıklar da yaz sezonunun en çok aranan ürünleri arasında öne çıktı.

Oyun ve eğlence teknolojilerine ilgi devam etti

Yaz sezonunun en çok aranan ürünleri arasında yeni nesil oyun konsolu, akıllı saat ve televizyonun da yer alması, tüketicilerin eğlence ve günlük yaşamı destekleyen teknolojilere yönelik ilgisini ortaya koydu. Yeni nesil oyun konsolu oyun deneyimine, akıllı saatler günlük yaşam ve mobiliteye, televizyonlar ise evde geçirilen zamanın eğlence boyutuna eşlik eden ürünler olarak listede öne çıktı.

Kaynak: İHA