Bugün termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde sisli ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 20 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Salı sabah saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde puslu ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 19 derece seviyelerinde ölçülecek.

Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde puslu ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık ise 18 derece seviyelerinde seyrediyor.

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BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Kaynak: SEHER YAŞA/HABER MERKEZİ