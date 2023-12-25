Bugün termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde sisli ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 20 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Salı sabah saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde puslu ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 19 derece seviyelerinde ölçülecek.

Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde puslu ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık ise 18 derece seviyelerinde seyrediyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ