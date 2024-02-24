Gebze bölgesinde inşa edilen yeni sebze ve meyve hal binası, modern yapısıyla pazarcı esnafına hizmet etmeye hazırlanıyor.

Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren büyükşehir belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımlarına devam ediyor. Gebze bölgesinde eğitimden spora, kültürden sanata kadar birçok projeyi tamamlayan ve yatırımlarına devam eden büyükşehir, bir hizmeti daha hayata geçirmek için gün sayıyor. Gebze’de fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut sebze ve meyve halini 25 bin metrekarelik alanda yeniden inşa eden büyükşehir, esnaf ve vatandaşın yüzünü güldürecek projede sona doğru ilerliyor.

Gebze bölgesine modern proje

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde günümüz teknolojisine uygun şekilde yapımı devam eden sebze ve meyve hali, büyükşehirin Gebze bölgesine kazandıracağı büyük ve modern projelerden biri olacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda son şeklini alan hal binası yakın zamanda hizmete girecek. A blokta çatı kaplaması ve iç duvar imalatlarının tamamlandığı projede, şu an A blok iç cephe sıva ve mantolama imalatları, mekanikte yangın tesisatı imalatları ile elektrikte kablolama imalatları devam ediyor. C blok çatı kaplamasının alt karkası yapım işine başlayan ekipler, D blokta betonarme tabliyesini tamamlarken, betonarme parapet imalatlarında ise hızlı bir ilerleme kaydetti. Projede A blok doğrama ve kepenk kapı montajları ile dış cephe imalatları da aynı hızla sürüyor. Mevcut hal yerinin yetersiz konumda olması nedeniyle parklanma sıkıntısı yaşayan esnaf ve vatandaş, yeni sebze ve meyve halinde otopark sıkıntı yaşamayacak. Bu bağlamda proje sahasında 68 tır parkı ile 63 araçlık otopark alanı hazırlandı. Böylece geniş ve rahat otoparkıyla esnaf ile vatandaşın memnuniyeti kazanılacak. Tesiste 34 dükkan ve sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çayocağı hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek.