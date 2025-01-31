Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde 800 metrelik yeni içme suyu hattı bölgenin geleceğine kesintisiz içme suyu sağlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) çalışmaları hızla devam eden metrobüs hattının geçeceği güzergahta altyapı çalışmalarını sürdürüyor. SASKİ, bölgenin gelecekte oluşturacağı içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni bir hat planlayıp çalışmalara başladı.

Çalışmaları hızla devam eden 800 metrelik ana hat ilebölgeye kesintisiz içme suyu sağlanacak.

Bölgenin gelecekteki suihtiyacı için çalışılıyor

Bölgede süren altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, projenin önemine değinerek, “Sakarya’nın büyüyen ve gelişen yüzünü göz önünde bulundurarak altyapı çalışmalarımızı uzun vadeli planlarla yürütüyoruz.

Sabahattin Zaim Bulvarı’nda sürdürdüğümüz 800 metrelik yeni içme suyu hattı ile bölgenin gelecekte artacak su ihtiyacını şimdiden güvence altına alıyoruz. Böylece hem bugünün hem de geleceğin altyapısını sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.