İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından önceki hafta yeniden başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının üçüncü durağı Baykoca Mahallesi oldu. Bereket Sofrası, bu sabah Hz. Ali Camisinde kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Baykoca Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

MAHALLENİN SORUNLARI KONUŞULUYOR

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda kısa bir süre önce açılışı yapılan Taziye Evinde bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

YENİ İNEGÖL BAYKOCA’DAN DOĞUYOR

Baykoca Mahallesinin İnegöl’ün gelişim bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Burası Yeni İnegöl’ün yükseldiği bölge. Yeni bir şehir inşa ediliyor. Eksiklerimiz var, ihtiyaçlar var. Hepsini biliyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem İnegöl Belediyesi olarak bizler Yeni İnegöl’ün yükseldiği bu bölgede ciddi yatırımlar yapıyoruz. İnşallah modern bir kent doğacak burada” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.