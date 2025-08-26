Edirne Keşan’da ikinci el giysi toplama kutularına çöp atılması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Duyarlı vatandaşlar, hem çöp atanlara hem de önlem almayan Keşan Belediyesi’ne çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için belediye tarafından yerleştirilen ikinci el giysi toplama kutularının çöplüğe dönüştürülmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Kutuların amacının dışında kullanılması, hem duyarsız vatandaşlara hem de denetim eksikliği nedeniyle Keşan Belediyesi’ne yönelik eleştirilere yol açtı.

Duyarlı vatandaşlar, giysi kutularına çöp atılmasına tepki göstererek, “Buraya atılan çöpleri Keşan Belediyesi görmüyor ve toplamıyor. Çöp atanlar kadar, bu durumu görmezden gelen belediye de suçlu. Belediyenin bu kutuları kontrol etmesi ve çöp atanlara ceza uygulaması gerekiyor” dedi.

Vatandaşlar, kutuların amacına uygun kullanılması için denetimlerin artırılmasını ve sorumlulara cezai işlem uygulanmasını talep etti.