Morrian Otel’de gerçekleştirilen lansman toplantısında İnegöl’ün vizyon konut projelerinden biri olan Morrion Garden evlerinin tanıtımı yapıldı. Lansman toplantısına, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Projenin sunumunu konut projesinin gayrimenkul satış danışmanı Ebru Sağır yaptı. Modern yaşamla, doğa, konfor, güvenlik ve prestiji aynı çatı altında sunan benzersiz bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyleyen Sağır, “Projemiz 12 bin 544 m2 arsa üzerinde inşa edildi. Toplam 184 daire ve 6 bloktan oluşuyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konseptleriyle farklı yaşam tarzlarına hitap eden fonksiyonel ve estetik çözümler sunmaktadır. Tasarım olarak Bursa Balat mimarisinden ilham alınarak oluşturuldu. Bir yandan şehrin estetik dokusuna katkı sunarken diğer yandan bölgenin ruhuna uygun şekilde şekillendirdik” diye konuştu.

Morrian Garden projesinin İnegöl’ün en temiz havasına sahip lokasyonda yapıldığını söyleyen Ebru Sağır, ”Prestijli bir konuma sahip olan konutlarımız değeri her gün artan bir bölgede, modern yaşam alanlarıyla, kira getirisi yüksek ve prim potansiyeli yüksek yatırımlar sunuyor. Bu nedenle Morrian Garden konut alımı noktasında kaçırılmayacak özelliklere sahip. Açık yüzme havuzu, basketbol-futbol sahası, çocuk oyun alanları, çocuk oyun kulübü, fitnees center, hamam, sauna, havuz başı kafetarya, açık kapalı otopark ve çöp şut sistemi gibi benzersiz özellikleri sunan bir projeden bahsediyoruz” diye konuştu.

Proje yatırımcısı İnegöllü iş insanı Mehmet Çetin ise, Morrian Garden projesini paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İnsanoğlunun tarih boyunca değişmeyen üç temel ihtiyacı olduğunu ve bunların barınma, beslenme ve güvenlik olduğunu söyleyen Çetin, “Ancak günümüzde, bu üç temel ihtiyacın yanında, geleceğimizi garanti altına alacak sağlam ve kârlı bir yatırım yapma ihtiyacı da öne çıkmaktadır. Morrian Garden’ı, tam da bu dört temel ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlamaya çalıştık. Bu proje, sadece içinde yaşanacak bir konut değil; aynı zamanda işyerlerimize kolay ulaşım sağlayabileceğimiz, ailelerin huzur bulduğu, çocukların güvenle büyüdüğü ve yatırımcıların geleceğe güvenle baktığı bir yaşam alanıdır” dedi.

Morrian Garden projesinin, İnegöl’ün en güzel havasına ve manzarasına sahip, sağlam bir zemin üzerinde, çok hızlı gelişim potansiyeli olan bölgesinde yer aldığını da ifade eden Mehmet Çetin, “Bizler insanların bu dünyada inşa ettikleri eserleriyle yaşayacaklarına inanırız. Bu yüzden Morrian Garden’ı, sadece bugünü değil, geleceği de düşünen, vizyoner bir proje olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Morrian Garden, sadece barınma ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda size güçlü ve güvenilir bir yatırım fırsatı da sunar. Bugün cesaretle yatırım yapanlar, yarının kazananları olacaktır. Çünkü gerçek kazanç, sağlam temellere dayanan ve geleceği garanti eden yatırımlarda saklıdır” dedi.