2024 yılının beklenen modellerinden olan Yeni Renault Duster, 23 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu.

2024 yılının başından beri ilgiyle takip edilen ve satış tarihi beklenen Yeni Renault Duster, 23 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster; 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle sunuluyor. CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor ve son teknoloji ile donatılmış Yeni Renault Duster’ın temellerini oluşturuyor.

Kullanıcılar, Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.