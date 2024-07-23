Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Baba-Oğul Kampı bu yıl da yoğun ilgi gördü. 8-13 yaş arası erkek çocuklar, babalarıyla birlikte katıldıkları etkinlikte unutulmaz anlar yaşadı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 8-13 yaş arası erkek çocukların babalarıyla katıldığı Baba-Oğul Kampı yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi “Spor Konya Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Baba-Oğul Kampı’nda çocuklar, babalarıyla vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Spor Konya Apa Kamp Alanı’nda 8-10 yaş ve 11-13 yaş şeklinde 2 ayrı kategoride gerçekleşen kamp 2 gün sürdü.

Çocukların babalarıyla birlikte çeşitli etkinliklere katıldığı kampa büyük heyecana sahne oldu. Sportif, eğitsel, deneysel ve sanatsal yarışmalarla dolu dolu geçen kampta hem babalar hem oğulları unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: igf