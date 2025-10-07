Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ’Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye sunuldu. Caydırıcılığı artırmak ve trafikte meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi amacıyla sunulan kanun teklifinde öne çıkan detaylar ise şöyle:

Hız sınır ihlali artması ehliyete el konulma süresini uzatacak

Yeni düzenlemeye göre, hastane ve okul önlerindeki hız sınırını aşarak 76 kilometre hızla gidenlerin ehliyetine 30, 86 kilometre hızla gidenlerin 60 ve 96 kilometre hızla gidenlerin ehliyetine 90 günlüğüne el konulacak.

5 kez hız ihlali yapan sürücü psikiyatriye yönlendirilecek

Bir yıl içinde 5 kez hız ihlali yapan sürücünün ise ehliyetine el konulacak ve psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Gerekli testlerinden geçmeyi başarabilen sürücü ehliyete tekrar sahip olabilecek.

Acil durum araçlarına yol vermemenin cezası artıyor

Hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanan cezalar ise şöyle olacak:

6-10 km/s aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/s aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/s aşanlara 6 bin lira, 66 km/s ve üzerinde hız yapan sürücülere ise 30 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 90 gün geri alınacak. Acil durum araçlarına yol vermeyenlere ise yine para cezası uygulanacak ve sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

Seyir halinde cep telefonu kullanımının tekrarına kademeli ceza artışı

Düzenlemede, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücülere ilk ihlalinde 5 bin lira, ikinci de 10 bin lira, üçüncü de ise 30 ehliyetine el koyma yaptırımı uygulanacak.

Bir yıl içinde 6 kez ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek

Kırmız ışık ihlallerinde ise bir yıl içinde üçüncü ihlalde ehliyete 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün, beşinci ihlalde 90 gün el konulacak. İhlalin altıncı kez tekrarlanması durumunda ise sürücünün ehliyeti iptal edilecek. "Dur" ihlaline uyulmaması halinde ise sürücü belgesine 60 gün el konulacak ve 200 bin lira para cezası uygulanacak.

Ters yön ve makas atanlara uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılacak

Yeni teklifte, makas atan sürücülerin ehliyeti 60 günlüğüne alınacak. Ters yöne giren sürücülerin de yine ehliyetine 60 gün el konulacak ve aracı trafikten men edilecek. Köprü, tünel, otoyol gibi yerlerde ihlal yapılırsa cezalar iki katına çıkacak.

Düğün konvoylarına yönelik yaptırım

Düzenlemede, düğün konvoyu yapanların ehliyetine 60 gün el konulacak ve araçları bağlanacak.