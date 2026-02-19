Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesi fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Fiyatları açıklarken "sosyal belediyecilik" vurgusu yapan Başkan Özel, belediye iştiraki olan YESAŞ'ın kâr amacı gütmeden, pideleri sadece maliyet fiyatına halka sunulduğunun altını çizdi.

Yenişehir Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın belirlediği fiyat tarifesinin oldukça altında kalan Yenişehir Belediyesi, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir kolaylık sağladı.

Yenişehir’de açıklanan avantajlı fiyat tablosuna göre; Esnaf Odası tarafından belirlenen tarifede sade pide 30 TL iken, YESAŞ’ta 25 TL olarak satışa sunuldu. Yumurtalı pide ise Oda fiyat tarifesinde 40 TL olarak yer alırken, YESAŞ’ta 30 TL olarak belirlenmiştir.

Fabrika usulü seri üretim yapan BESAŞ bir kenara bırakıldığında, YESAŞ’ın uyguladığı bu tarife ile Yenişehir, Bursa’nın 17 ilçesi arasında en ucuz fiyatlı pideyi sunan ilçe oldu.

