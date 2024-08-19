Pendik Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere bu yılki desteğini artırdı. Haberi gençlere sosyal medya üzerinden duyuran Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Üniversitelilere eğitim desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran, Pendik’te ikamet eden her öğrencimize vereceğimiz destek miktarını bu yıl 10 bin Türk Lirası olarak belirledik. ” dedi.

“Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması”na bu yıl da devam eden Pendik Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere desteğini artırdı. Haberi gençlere sosyal medya üzerinden duyuran Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Üniversite Sınav Maratonu bitti. Sonuçlar açıklandı. Yerleştirmeler yapıldı. Üniversitelilere eğitim desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Lisans veya Ön Lisans programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yaptıran, Pendik’te ikamet eden her öğrencimize yine ve istisnasız destek vereceğiz. Bu yıl her bir öğrencimiz için destek miktarımız 10 bin TL olacak.” dedi.

Pendik.bel.tr’deki formu doldurmak yeterli oluyor

10 Bin TL destekten üniversiteye yeni giren öğrenciler yararlanabiliyor. Üniversiteyi kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime ilk defa yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanıyor. Öğrencilerin pendik.bel.tr sitesine girerek “Yeni Üniversiteli Destek Formu”nu doldurması yeterli oluyor.