Küçükçekmeceli kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satma fırsatı buldukları Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı, ziyaretçilerini yeni yıl konseptiyle karşılıyor. El işi ürünlerin uygun fiyata satıldığı Hünerli Eller Çarşısı, yeni yıl hediyesi almak isteyen vatandaşlara birbirinden farklı hediye seçenekleri sunuyor.

Kendi el emeği ürünlerini üreterek ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşı temasıyla süslenen Hünerli Eller Çarşısı’nda; özel olarak hazırlanan takılar, kapı süsleri, el yapımı özel sabunlar ve oyuncak ürünleri yerini aldı.

"Yeni yıl hediyesi almak isteyenleri stantlarımıza bekliyoruz"

Hünerli Eller Çarşısı’nın kadın üreticilerinden Elif Alkın, "Hünerli Eller Çarşısı’nı sosyal medyada keşfettim. Takı tasarımı yapıyorum. Buraya çok az bir ürünle geldim ancak burada hem arkadaşlarımın desteğiyle hem kendi yeteneğimle ürünlerimi geliştirdim. Yaptığım ürünlerden kazanç sağladım ve ayaklarımın üzerine durmaya başladım. Yılbaşı için özel tasarım kolyeler, bileklikler yaptım. Yeni yıla girerken sevdiklerine hediye almak isteyenleri stantlarımıza bekliyoruz" dedi.

Nurten Uzun ise, "Burada çoraptan oyuncaklar, kışlık atkı ve şapkalar yapıyorum. Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenleri, hazır ürünler almak yerine el emeği göz nuru ürünlerimizi almaya davet ediyorum. Böylece hem sevdiklerinizi özel hissettirin hem de üreten kadınlara destek olun. Bize burada üretme ve kendi paramızı kazanma fırsatı veren Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ediyorum’’ dedi.