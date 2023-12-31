Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Dünyanın geri kalanı henüz 2023'teyken Yeni Zelanda ise 2024'e girdi. Ülkede çapında kutlamalar yapıldı.

Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

İşte Yeni Zelanda'dan ekranlara yansıyan kutlama görüntüleri...

AVUSTRALYA'DA YENİ YILA GİRDİ

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da 2024’e görkemli havai fişek gösterisiyle girdi.

Güney yarım kürede bulunan Avustralya, TSİ 16.00’da yeni yıla merhaba dedi. Sidney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.