İnegöl Belediyesi, yapılaşmanın hızla devam ettiği bölgelerde yeni yollar açarak şehrin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesinde son 1 yılda 14 km yeni cadde ve sokak açıldı.

Hızlı büyüyen ve sürekli artan nüfusu ile şehirleşmenin aralıksız devam ettiği İnegöl’de, İnegöl Belediyesi de gelişim alanlarında yaptığı yeni cadde ve sokak açma çalışmalarıyla bu büyümeye katkı sağlıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda inşaat çalışmalarının başlayacağı bölgelerde cadde ve sokakları kullanıma açan İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde bu çalışmalarını sürdürüyor.

İMAR ALANLARINDA ULAŞIM AĞI OLUŞTURULUYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden yeni sokak açma çalışmalarını yerinde inceledi. Yeniceköy Mahallesinde; 802, 803, 819, 820 ve 822’nci sokaklarda toplamda 650 metre uzunluğunda 5 yeni sokak açılması adına sürdürülen çalışmalarda kazı çalışmaları tamamlanırken, dolgu çalışmaları ise sürüyor. Başkan Alper Taban, inceleme sırasında devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. İnegöl’ün hızla büyümeye devam ettiğini kaydeden Başkan Taban, “Bugün Yeniceköy Mahallemizde ham yol çalışmalarını yerinde inceliyoruz. İnegöl hızla büyümeye devam ediyor. Özellikle Yeniceköy Mahallemizdeki boş imar alanlarında da inşaat faaliyetleri hızlanıyor. Biz de bu alanlardaki eksik yol ağlarını bir bir açarak tamamlamak üzere Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

YENİCEKÖY’DE SON 1 YILDA 14 KM YOL AÇILDI

Çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını ifade eden Alper Tabani şöyle devam etti: “Burada farklı uzunluklarda sokaklar açıyoruz. 802, 803, 819, 820 ve 822’nci sokaklarda toplamda 650 metre uzunluğunda 5 yeni sokak açıyoruz. Yüzde 70 oranında bu çalışmamız tamamlandı. Toplamda 3000 m3 kazı ve 2000 m3 alt temel malzemesiyle bu süreci devam ettiriyoruz. Yeniceköy Mahallemizde son 1 yılda 14 km yol açtık. Burada toplamda 24 km yol açılması planlanıyordu. 2022 yılından bu yana açtığımız yollarla birlikte biz bunun 14 km’sini açmış olduk.”

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

“Bölgede Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar da var. Yeniceköy Mahallemizde BUSKİ marifetiyle devam eden içme suyu hattı ile asfalt uygulama ve parke taş çalışmaları tamamlandı. Tabi ihtiyaç olan her yerde gerek ilçe belediyesi gerekse de Büyükşehir Belediyesi marifetiyle eksikleri gidermeye devam ediyoruz. Sonuç itibariyle vatandaşlarımız için burada güzel bir yaşam alanı oluşması adına, huzurlu ve konforlu yaşayabilmesi adına bu eksikleri bir bir yerine getirmiş olacağız. Aynı zamanda ekiplerimiz burada cami temel kazısı için çalışma yapıyorlar. Yollarıyla, camisiyle, evi ve altyapısıyla bu alanlar hizmet vermeye başlamış olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.”

İbrahim Uslu