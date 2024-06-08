Saadet Partisi teşekkür ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz hafta Yeniceköy Mahallesi’ni ziyaret etmişti. Vatandaşların sorun ve talepleri dinlendikten sonra Belediye Meclis Üyesi Özgür Öztürk’ten açıklama geldi. Öztürk; Toplu taşıma, Pazar alanı ve göletteki mescit-tuvalet eksikliği konularına değinerek yerel yöneticilere çağrı yaptı.

Saadet Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi Özgür Öztürk’ün açıklamaları şu şekilde;

YILLARDIR MEVCUT SORUNLAR ÇÖZÜLMEMİŞ ÜZERİNE YENİLERİ EKLENMİŞ

Değerli İnegöllü hemşerilerimiz, Saadet Partisi Teşkilatları olarak seçim sonrasında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizi tek tek ziyaret edip seçim dönemindeki desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştirip sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz ziyaretlerden biri de Yeniceköy Mahallemize oldu. Öncelikle muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin bizleri sıcak karşılamasından ötürü çok teşekkür ediyorum. Değerli İnegöl kamuoyu öncelikle belirtmek isterim ki Yeniceköy Mahallemizin küçük, çözülebilir fakat bir o kadar da büyümüş sorunları var. Saadet Partisi olarak 2020 yılında, 2022 yılında ve 2023 yıllarında mahallenin sorunlarıyla alakalı çeşitli basın açıklamaları gerçekleştirdik ve sorunların çözülmesi için yetkililere çağrı yaptık. Maalesef görüyoruz ki 2024’de de vatandaşların bize yönelttiği sorunlar aynı. Tabi aynı demişken, sorunların üzerine yenileri de eklenmiş."

YENİCEKÖY’ÜN TOPLU TAŞIMA SORUNU BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ!

“Vatandaşlarımıza bir dokunup bin ah işittiğimiz konuların başında toplu taşıma geliyor. Bu konuyu yukarıda da bahsettiğim gibi daha önce mahalle başkanlarımız aracılığıyla gündeme getirmiştik ama toplu taşıma sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Çözümü bir tarafa bırakalım rahatlama sağlayacak pansuman tedbirler dahi alınamadı. Özellikle sabah mesai başladığı ve akşam mesai bittiği saatlerde otobüsler dolu oluyor ve vatandaşlar otobüslere binemiyor. Öğrenci okula geç kalıyor, işçi mesaisine gecikiyor. Bu konuda büyükşehir belediyesinin sefer sayılarını ivedilikle artırması gerekiyor. İnegöl’ü ve Yeniceköy’ü geliştirmek istiyorsak aktif ve ulaşılabilir toplu taşıma ağlarının da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine yol güzergahı üzerinde birçok yerde kapalı durak alanının olmadığını gözlemledik. Vatandaşlarımıza yağmur altın ıslanmayı, güneş altında beklemeyi yöneticiler mi reva görüyor? Yetkililerin en kısa zamanda vatandaşlarımızın toplu taşıma ile ilgili mağduriyetlerini gidermesini istiyoruz.”

PAZAR ALANI ASLİ BİR İHTİYAÇTIR

“ Yeniceköylü hemşerilerimizin önemli bir sorunu da Pazar alanı. Vatandaşlarımız mahalleye kapalı pazar alanı istiyor. Mahallenin merkezi caddelerine kurulan pazar, hem kötü bir görüntü oluşturuyor, hem de temizlik noktasında sıkıntıya yol açıyor. Daha önceden mahalle başkanımız Halil Kaynar beyin dile getirdiği sözleri yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu pazar alanı Yeniceköy’de yaşayan vatandaşlarımızın asli bir ihtiyacıdır. Gelişen toplumlarda, modern toplumlarda, gelişmiş şehirlerde pazar alanlarının günümüzdeki gibi olması kabul edilebilir bir durum değildir. Pazarın kurulduğu günlere dikkat çekmek istiyorum. Cadde boydan boya trafiğe kapanıyor. Orada yaşayan vatandaşlar her hafta bir gün mağdur oluyor. Bir vatandaş rahatsızlanıp ambulans ihtiyacı olsa, ambulansın pazar kurulduğu gün birçok evin önüne gitme ihtimali kalmıyor. Böyle durumlarda bilindiği gibi saniyelerle yarışılıyor. Yine bir yangın çıksa itfaiye normalinden çok daha geç müdahale edebilmek durumunda kalacak. Yine hem vatandaşlarımız hem de pazarcı esnafımız açık pazar alanlarında hava şartlarından ciddi şekilde etkileniyor. Kapalı pazar alanı yapılsa, hava muhalefeti de en aza indirgenebilir. Gerek İnegöl Belediyesi gerek Büyükşehir Belediyesi en kısa zamanda konuyu muhatap alıp vatandaşların mağduriyetini gidermelidir.”

MESİRE ALANI PLANLANMIŞ AMA EN ASLİ İHTİYAÇLAR UNUTULMUŞ

“Dikkatinizi çekmek istediğimiz ve vatandaşlarımızdan bize iletilen bir diğer konu ise Yenice Göleti Mesire alanı. Burası İnegöl’ümüz ve mahallemiz için hem turistik bir değer hem de yoğun kullanılan bir mesire alanı. Bu alan 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmeye başlanmıştı ve 2022 yılında da bitirilmişti. Böyle değerli bir alana restorasyon yapılırken en asli ihtiyaçlar nasıl unutulmuş bunu da anlamış değiliz. Bu konuyu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve bu alana en kısa zamanda mescit ve tuvalet yapılmasını talep ediyoruz. Yine çöp toplama çevre düzenlemesi konusunda da eksikliklerin olduğunu görüyor ve tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz.”

SÖZ VERİYORUZ! İNEGÖL’ÜN TÜM MAHALLELERİ GÖNLÜMÜZDE OLACAK

“Gelinen noktada görüyoruz k büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne dönüşen Yeniceköy, İnegöl'deki diğer beldeler gibi gerekli desteği alamamış. Süreç bir nevi; “Gözden Irak Gönülden Irak’ sözlerini tasdikler şekilde ilerlemiş. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, ana muhalefet görevinden iktidar makamına geçtiğimizde İnegöl’ün tüm mahalleleri gönlümüzde olacak ve sorunlara vatandaşın gözünden de bakacağız. Sözümüzü basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna böylelikle vermiş olalım. Tüm ilçe halkımıza hayırlı ve bereketli günler diliyorum.”