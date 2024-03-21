Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan, “Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Bakanlığı olarak, tüm ilçe halkımızı ve basın mensuplarını saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün nahoş bir olay sebebi ile basın açıklamamızı yapıyoruz. Epeyce bir süredir seçim çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz, Bayrak, Pankart, Afiş ve Bilboard çalışmalarımıza yönelik sürdürülen düzenli bir saldırganlık var. Bu doğrultuda, süsleme, ilan ve reklam amaçlı yaptığımız tüm argümanlar, materyaller birileri tarafından sürekli ya kesiliyor, ya yırtılıyor, ya da üzerlerine karalama ve yazılar yazılıyor. Bu şekilde Yeniden Refah Partimize, Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Kaygusuz beye ve bizlere zarar vereceğini düşünen düşüncesizler zuhur etti” dedi.

Baykan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bugün bu konu ile ilgili, Belediye Meclis Üyesi adayımız, Avukat Gözde Çelik hanımefendi ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaparak hukuki süreci de başlatmış olduk. Oysa ki, seçimler farklı siyasi görüşlerin birbirlerine saygı sevgi ve hoşgörü ile yaklaştığı, bu necip millete hizmet edebilme yarışıdır. Ama maalesef bu sürece bu şekilde yaklaşmayıp, seviyesiz, şuursuz ve en hafif tabirle cahilane bir saldırganlıkla yaklaşarak sonuç alabileceğini düşünen, kul hakkını bilmeyen sorunlu insanlar var. Ancak bu sorunlu insanların bilmediği bir husus var. O da Yeniden Refah Partimizin o reklam ve tanıtım materyallerine girdiği için hızlı bir yükseliş ve teveccühe mazhar olduğunu sanmalarıdır. Halbuki Yeniden Refah partisi, her şeyden önce zihinlerde ve gönüllerde hak ettiği yeri almıştır, almaya da devam edecektir İnşallah. Bu tür saldırganlıklarla, hiçbir kişi veya kişiler bizleri, bu çirkef ve çirkin eylemlerin içine çekemeyeceklerdir. Çünkü bizler, Yeniden Refah Partililer olarak Genel Başkanımız, Doktor Fatih Erbakan Liderimizin; Biz siyasete Nezaket ve Zarafet getireceğiz sözlerini temel almışız. Bu temel esas ışığında, basın açıklamamızı Yunus Emre’nin güzel sözleri ile bitirelim. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik.”

Kaynak: BÜLTEN