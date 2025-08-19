Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan 5G teknolojisini gündeme taşıdı. 5G teknolojisinin birçok risk taşıdığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi İdris Akbaş, "Elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda yeterli ve tarafsız araştırmalar yapılmamışken, bu teknolojinin hızla yaygınlaştırılması endişe vericidir" ifadelerini kullandı.



Akbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

POTANSİYEL SAĞLIK RİSKLERİ TAŞIYOR

“Dijital çağın hızla ilerlediği günümüzde, her teknolojik gelişmenin insanlık yararına olmadığı bilinciyle hareket etmek, milli ve manevi sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Son dönemde özellikle dünya genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılan 5G teknolojisi, bilimsel olarak halen tartışmalı birçok riski bünyesinde barındırmaktadır. Elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda yeterli ve tarafsız araştırmalar yapılmamışken, bu teknolojinin hızla yaygınlaştırılması endişe vericidir. Gelişmiş ülkelerde dahi birçok bilim insanı ve bağımsız kuruluşun şüpheyle yaklaştığı 5G altyapısının, başta kanser, bağışıklık sistemi zayıflığı ve beyin fonksiyonlarında bozulma gibi potansiyel sağlık riskleri taşıdığına dair uyarıları dikkate almak, her bilinçli vatandaşın görevidir. Bu teknolojinin aynı zamanda bireysel mahremiyet ve veri güvenliği açısından da yeni tehditler oluşturduğunu görmekteyiz.”

YERLİ PROJELERE DESTEK VERİLMELİ

“Tüm bu gelişmeler ışığında, yerli ve milli çözümlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu noktada, Türkiye merkezli geliştirilen önce ahlak ve maneviyat değerlerini herşeyin üzerinde tutan, her türlü oluşumu destekleyeceğimizi belirtiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, teknolojinin insanlığa fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesini ve kullanıcının sadece bir "veri nesnesi" değil, değerli bir birey olarak görülmesini savunuyoruz. Bu nedenle, 5G teknolojisinin zararlarına karşı bilinçli olunması ve yerli projelere destek verilmesi gerektiğini buradan bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Toplumumuzu, geleceğimizi ve özellikle genç nesillerimizi koruma adına, dijital bağımsızlık ve sağlıklı teknolojik gelişmeler konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”