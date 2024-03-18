Seçimlere son 12 gün kala, Rafah Partisi'nin belediye başkan adayı Mehmet Kaygusuz, köylülerin özel daveti üzerine Aşağıballık Mahallesi'ni ziyaret etti. Aşağıballık köyünde büyük bir coşkuyla karşılanan Mehmet Kaygusuz, köyün önemli sorunlarına ve bu sorunların nasıl üstesinden gelineceğine değindi. Kaygusuz, halkla kaynaşarak, İnegöl'e değer katacak ve şehrin geleceğini şekillendirecek iki önemli projesini tanıttı.

Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali Projesi:

İnegöl'ün mevcut şehirlerarası otobüs terminali, artan trafik ve erişim zorlukları nedeniyle yetersiz kalmıştır. Yeni terminal projesi, şehir merkezinin dışında, ana yola ve önemli kavşaklara kolay erişim sağlayacak bir konumda yer alacak. Planlanan terminal, modern tasarımı ve teknolojik altyapısıyla geniş bekleme salonları, bilet satış ofisleri, yiyecek ve içecek alanları, çocuk oyun alanları ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi imkanlar sunacak. Ayrıca, çevreye duyarlı tasarımı ile yeşil alanlar oluşturularak şehrin estetiğine katkı sağlanacak. Yeni terminalin, İnegöl'e daha düzenli, çekici ve yaşanabilir bir kent kimliği kazandırması hedefleniyor.

Çevreci ve Konforlu Kapalı Pazaryeri Projesi:

Kaygusuz'un bir diğer önemli projesi ise, İnegöl'deki Pazartesi, Cumartesi ve Mesudiye pazaryerlerini modern standartlara taşımayı amaçlayan Çevreci ve Konforlu Kapalı Pazaryeri Projesi. Alt katı geniş bir otopark alanı olarak planlanan bu yeni pazaryerleri, üst katında çeşitli satış standlarına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanacak. Tüm hava koşullarına karşı koruma sağlayacak üstü kapalı yapı, güneş panelleri ile yenilenebilir enerji kullanımı, hanımefendiler için özel el işi ve yerel ürünler alanı gibi yeniliklerle donatılacak. Bu proje, İnegöl halkının yaşam kalitesini artırırken, şehrin çevresel sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

Mehmet Kaygusuz'un bu projeleri, İnegöl'ün gelişimine ve kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak ve şehri daha yaşanabilir, daha düzenli bir hale getirecek. Yolcular için daha güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunulacak olması, projelerin önemli hedeflerinden biridir. Ayrıca, proje kitapçığının hazır olduğunu söyleyen Mehmet Kaygusuz, dağıtıma başlayacaklarını bildirdi ve bu zamana kadar projelerini merak eden vatandaşları, Instagram sayfasında incelemeye davet etti.