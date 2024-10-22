Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, SGK'dan 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesine karşı başlattığı soruşturma sonucunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYINLADI

"Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim." diyen Savcı Engin, "İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu.