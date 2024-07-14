İHALE İLANI

BURSA YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

1- Belediyemiz tarafından 2 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık arttırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

2- İhale 22.07.2024 Pazartesi günü tabloda belirtilen saatte Belediye Meclis Salonunda Encümence yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için;

a) İkametgâh belgesi, nüfus kâğıdı fotokopisi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

c) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesinde belirtilen teminatlar,

d) İstekliler adına vekaleten İhaleye katılınıyor ise noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

e) Tüzel kişiliklerde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Meslek Odası Belgesi,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname

g) Belediyemizi borcu olmadığına dair Tahakkuk servisinden alınmış borcu yoktur yazısı,

h) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve imzalı şartname,

i) İhale şartnamesi mesai saatinde içinde görülüp; istenildiğinde 750,00 TL bedelle satın alınabilir.

4- Belirlenen kira bedeli, İdareye ödenmesi gereken net kira bedeli olup, her türlü vergi, harç ve sözleşme giderleri v.b. tüm giderler kiracıya aittir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

S.n. Adres Alanı (M²) Cinsi Bağımsız Bölüm No Hisse Oranı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) İhale Saati 1 Çayır Mah. Levent Sok. No:10 18,00 İş Yeri 9 Tam 5.000,00 TL

(Aylık Kira Bedeli) 5.400,00 TL 11:00 2 Çayır Mah. Tahıl Cad. No:10/D-E-F 80,00 İş Yeri 4-5-6-7 Tam 25.000,00 TL

(Aylık Kira Bedeli) 27.000,00 TL 11:10