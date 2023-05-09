Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Doğalgaz Meşale Yakma Töreni gerçekleştirildi.

Yenişehir’de kırsalda birçok mahalle doğalgaza kavuşurken yapılan çalışmalar ile yeni kırsal mahallelere doğalgaz verilmek için çalışmalar devam ediyor.

Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut aydın, “Doğalgaz Meşale Yakma Törenimizi gerçekleştirerek Yolören, Uluköy, Çeltikçi, Karasıl, Çardak, Koyunhisar, Marmaracık, Söylemiş, Subaşı, Ayaz, Osmaniye, Orhaniye, Barcın, Demirboğa, Karaköy, Karacaali, Dereköy ve Cihadiye mahallelerimizi doğalgaza kavuşturduk. Tüm hemşerilerimizin rahatı için ilçemizin her bölgesine doğalgaz ulaştırmakta kararlıyız” diye konuştu.

Yenişehir Yolören köyünde yapılan Doğalgaz Meşale Yakma Törenine AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Milletvekili adayı Süleyman Çelik, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Ümit Yılgın, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet İleri, MHP ilçe Başkanı Arif Eren, Yolören Köyü muhtarı Sadi Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.