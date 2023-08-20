Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yenişehir yolu üzerinde TIR ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Alanyurt-Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan Orhan Ö. (50) yönetimindeki 16 AOR 48 plakalı motosiklet, İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden Yenişehir yoluna çıkış yapmakta olan Şahin Ş. (25) yönetimindeki 16 AHK 307 plakalı TIR ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada yapılan tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.