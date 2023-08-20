İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman’ın oğlu Kemal Karaman ile Kübra Özyücel dünya evine girerken İYİ Parti Bursa ve ilçe yöneticileri düğünde bir araya geldi.

İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail ile Fatma Karaman çiftinin oğlu Kemal Karaman ile Aysun ile Selim Özyücel çiftinin kızları Kübra Özyücel görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. İş ve siyaset dünyasından yoğun katılımın olduğu programda İYİ Parti Bursa ve ilçe teşkilatları tam katılım sağladı.

Düğün merasimine İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ile Selçuk Türkoğlu’nun yanı sıra İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, diğer siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katılım sağladı.