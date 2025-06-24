Yangın, bugün öğle saatlerinde Yenişehir’e bağlı Selimiye-Menteşe arasındaki ormanlık bölgede başlamıştı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.



Yangına 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri 89 personel havadan ve karadan müdahale etti. İnegöl ve Yenişehir Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme çalışmalarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İnegöl itfaiye müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Kontrol altına alınan yangın sonrasında, ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürdürülüyor.