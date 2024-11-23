Anadolu Sanayici İş İnsanları Derneği (ANASİAD), Yenişehir’in en önemli sorunlarına çözüm sunacak iki büyük projeye imza atmaya hazırlanıyor. Dernek, ilçeye 100’er araç kapasiteli iki akıllı mekanik otopark ve 500 öğrencinin konaklayabilecekleri 300 apart daire inşa edecek.

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Bozkurt, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Koray Aydın da hazır bulundu. Görüşmede, Yenişehir Saat Kulesi ve çarşı bölgesindeki otopark eksikliği ile Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin konaklama sorunları ele alındı.

Başkan Ercan Özel, ilçedeki otopark sıkıntısının vatandaşlar için büyük bir sorun haline geldiğini, ayrıca barınma yetersizliği nedeniyle bazı öğrencilerin okula kayıt yaptıramadığını ya da kayıt dondurmak zorunda kaldığını belirtti. Toplantıda bu sorunların çözümüne yönelik ortak bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Projeler için ilk adımlar atıldı

Görüşme sonunda, Yenişehir Saat Kulesi yakınlarında ve çarşı bölgesinde 100 araçlık çelik konstrüksiyonlu iki akıllı otopark yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, 500 öğrencinin barınabileceği 300 apart dairenin inşası için uygun alanların belirlenmesi ve proje aşamasına geçilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, dernek olarak Bursa’nın tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde, şehir yararına projelere destek verdiklerini söyledi. Akıllı çelik konstrüksiyonlu mekanik otopark projelerinin dar alanlarda maksimum araç kapasitesine imkan sağladığını belirten Birkan, bu projelerin yerel yönetimler tarafından da desteklendiğini ifade etti.

Birkan, Yenişehir’deki projelere ek olarak Osmangazi’de de 500 araçlık üç otopark yapımı konusunda prensipte anlaştıklarını da dile getirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Özel’in ilçedeki üniversite öğrencilerinin barınma sorununu aktarmasıyla bu konuda da harekete geçtiklerini belirten Birkan, “Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri için 500 öğrencinin barınabileceği apart dairelerin yapımı konusunda prensipte anlaştık ve proje aşamasına geçtik” dedi.

"Yenişehir’e çivi çakmak isteyen herkese kapımız açık"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ilçenin köklü sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. İlçenin tarihi geçmişine vurgu yapan Özel, yıllardır biriken sorunların çözümü için güvenilir bir ekip kurduklarını ve tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Otopark ve barınma sorunlarının çözümü konusunda ANASİAD ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Özel, “İlçemizin marka değerini artıracak her projeye destek vereceğiz. Yenişehir’in doğasına saygılı, katma değer üreten yatırımlara kapımız sonuna kadar açık. ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ile kırmızı çizgilerimizi konuştuk ve prensipte anlaştık. Bu projelerin hızla hayata geçmesi için belediye olarak gereken tüm desteği vereceğiz” dedi.

Yenişehir’in sorunları çözülüyor

Öte yandan ANASİAD ve Yenişehir Belediyesi arasında yapılan iş birliği, ilçenin yıllardır çözülemeyen sorunlarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Akıllı otopark ve öğrenci apartları projelerinin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.