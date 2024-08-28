Bursa'da 2024-2025 futbol sezonunun 1. hafta maç programı duyuruldu. Yeni sezon, 31 Ağustos Cumartesi günü 115 maç ile başlayacak. U12, U14 ve U18 ligleri bu haftada start alacak.

Maç Programı Detayları:

Cumartesi: 115 maç

115 maç Pazar: 132 maç

132 maç Pazartesi: 54 maç

54 maç Salı: 61 maç

61 maç Çarşamba: 46 maç

46 maç Perşembe: 40 maç

40 maç Cuma: 46 maç

Toplamda 1. haftada 494 maç oynanacak. Bursa, yıl boyunca 14,000'den fazla resmi müsabaka ile nüfusa oranla en çok resmi maç oynanan il olma unvanını sürdürüyor. Bu yoğun program, Bursa'nın futbol altyapısındaki dinamizmi ve geniş sporcu kitlesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.