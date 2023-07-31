2024 yerel seçimleri öncesinde Eylül ayında ortak çalışmaya başlaması beklenen AK Parti ve MHP, bu sürece kadar parti içinde çalışmalarını sürdürecek. AK Parti, kırsaldan şehirlere doğru çalışmalarını başlatırken MHP de 'Diyar diyar Anadolu' sloganıyla sahaya iniyor.

Türkiye, mayıs ayıda geçirdiği genel seçimlerden sonra yaklaşık 8 ay sonraki yerel seçimlere hazırlanıyor. AK Parti ve MHP'nin somut bir iş birliğine girip girmeyeceği konusu da merak konusu.

ORTAK ÇALIŞMA EYLÜL’DE

Buna göre şu an itibarıyla AK Parti ve MHP arasında ortak bir çalışma yok. İki parti de ayrı ayrı çalışmalarını yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki son ikili görüşmede ise yerel seçimlerde iş birliği konuşuldu.

İki parti arasında bir uyum olduğu, eylülde ortak çalışmanın başlayabileceği, bu çalışmanın da yakın zamanda duyurulabileceği kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

MHP, '2024'e doğru diyar diyar Anadolu' sloganı ile şehir şehir ilçe ilçe çalışmalarına başlarken AK Parti kanadında ise 3 aşamalı plan etrafında çalışılıyor.

AK PARTİ'DE 3 AŞAMALI YEREL SEÇİM PLANI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.

Bu gezilerde ilk durak Adıyaman olacak. Cumhurbaşkanı, hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.

BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ SAHAYA İNECEK

İkinci aşamada 2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahada olacak. Bakanların il il yapacakları çalışma ziyaretleri planlandı. Bakanlar öncelik deprem bölgesi olmak üzere sahaya inecek.

KIRSALDA TEMASLAR BAŞLADI

Son aşamada ise milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda yoğun bir çalışmaya başladı.

Adeta bir köy taraması denilebilecek bir yoğunlukta ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Parti kurmayları, yaz aylarında köyüne kasabasına tatile giden seçmeni buralarda ziyaret ediyor.

2023 YILINDA İNEGÖL İL OLACAK

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman “100 il 1000 ilçe konusunda bir karar ortaya çıktığında hiç kimse endişesi olmasın yeni illerimizden bir tanesi mutlaka İnegöl olacaktır. Bu konuda hiçbir siyasi hesap içinde olmaksızın samimiyetle bu potansiyeli artık daha fazla göz ardı edilmemesi gerçeğiyle hareketle siyaset kurumunun bu beklentiye cevap verecek çalışmayı ortaya koyacağını umut ediyorum” demişti.

28. Dönem'in ilk grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yılına Türkiye'nin 100 ille girmesinin yakışık alacağını söyledi. Bahçeli'nin, "Cumhuriyet’in 100’ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" demişti.

İNEGÖL TÜM ŞARTLARI SAĞLIYOR

İnegöl’ün il olmamasındaki en büyük etken olarak gösterilen Bursa merkeze yakınlığı tezi yeni açıklanan kriterlerle çürümüş oldu. İnegöl Bursa Merkezine 45 km uzaklıkta yer alırken, açıklanan kriterlerde il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması şartını sağlamış oldu.

19 İLÇE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kriterleri sağlayan 11 ilçe, Bu şartları sağlayan ilçeler ise kendini belli ediyor. Son verilere göre ise bu kriterleri İnegöl, Antalya'nın Alanya, Mersin'in Tarsus, , Tekirdağ'ın Çorlu, Antalya'nın Manavgat, Ordu'nun Ünye, Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Fethiye, Mardin'in Midyat, Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Erçiş ilçeleri sağlıyor.

YEREL SEÇİM ÖNCESİ YASALAŞACAK

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının, mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

10 YILDA 14 İLÇE İL OLMUŞTU

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.