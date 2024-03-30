31 Mart yerel seçimlere saatler kala İstanbul’da oyların kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.

Türkiye’de gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimlere saatler kaldı. Beş yılda bir yapılan yerel seçimler için son hazırlıklar tamamlandı. Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde, Beşiktaş Balmumcu’da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’nda ve Sultangazi’de sabah saatlerinde hazırlıklar başladı. Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekilerek sandıklar kuruldu. Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.