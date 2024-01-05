Süper Amatör Ligi: Yeni yıl öncesi takımlarda değişiklikler oldu. Herkes için hayırlı olsun.

A Grubu: Son haftayı lider K.Güvenspor BAY geçti. Grupta Osmaniyespor-Akhisar Demirspor derbi maçı vardı. Puantaja ve son günlerdi gelişmelere bakılıp Osmaniyespor’un favori olduğunu söyleyebilirdik. Ancak amatörde de olsa bazen sürpriz sonuçlar olabileceğini geçen hafta söylemiştik. Maça antrenörsüz çıkan Siyah – Beyazlı ekip sahadan 3 – 0‘lık galibiyetle ayrıldı. Lig ikinci de bu hafta kaybedince temsilcimiz lider Karadeniz Güvenspor biraz daha rahatlamış oldu. Mağlubiyet sonrası Osmaniyespor’da Güray Şengün görevini bıraktı. İlk yarının son maçında K.Güvenspor, deplasmanda en yakın takipçisi Şükraniyespor ile karşılaşacak. Osmaniyespor bu hafta BAY geçecek. Yeni hocası Kadir Hoca ile Akhisar Demirspor evinde lig üçüncüsü Orhangazi Çakırlıspor ile puan mücadelesine girecek.

B Grubu: Alanyurt Gençlik sahasında Orhangazi Gençler Birliği ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 6-1 galip ayrılıp liderlik koltuğuna oturdu. Tadı olmayan Mobilya Kurtuluşspor, Bursa’da Kestel Belediyespor’u yenip yara sarmaya çalışacaktı lakin Sarı Kırmızılı ekip 2 - 1 mağlup ayrıldı. Onuncu maçında Keles Gençlik deplasmanında galip gelip ilk yarıyı lider bitirmek isteyecektir. Kurtuluşspor evinde Millet Göçmenspor’u yenip ilk yarıyı 3 puanla kapatmak isteyecektir.

C Grubu: Orhaniyespor deplasmanda lider İznikspor’a 3 – 1 kaybederek çıkışa geçemedi. Son haftaların formda takımı Gençlergücü, İnegöl’de Orhangazi temsilcisi Hürspor’a 2 – 0 mağlup oldu. Ligde beşinci sıradaki Orhaniyespor bir üst basamaktaki Küplüpınar Yeşildağspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlergücü, Bursa’da üç puan önündeki Hürriyespor’a karşı puan savaşı verecek.

1.Küme:

3.Grup: Ligde ikinci sıradaki Anadolu FK Yenişehir’de Yolörenspor’u 2 – 0 yenip play – off hedefine devam etti. Cerrahspor İnegöl’de Değirmentepespor’u misafir edip sahadan 5 – 0 galip geldi. Bu hafta derbi maçı var. İlk maç golsüz berabere bitmişti. Anadolu FK 2 puan önde olduğu için biraz daha rahat gibi.

4. Grup: Teknik sorumlu Kenan Evren’in görevinden ayrılmasıyla birlikte Yenicespor bu hafta rakibi Cumalıkızıkspor ligden çekilmesiyle bu maçı 3 – 0 hükmen kazandı. Gençlergücü evinde bir alt sırada bulunan Balkanspor ile önemli bir maça çıktı. Gençler 6 – 3’lük galibiyetle ligde kalma konusunda epey rahatladı. Yenicespor evinde aynı puandaki Barbarosspor’u konuk edecek. Gençlergücü bu hafta lider Yavuz Selim Gençler Birliği deplasmanına gidiyor.