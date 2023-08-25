Yerel seçimlerdeki sonuçları doğrudan etkileyecek iddia, siyasi arenada büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Seçim yenilgisinin ardından İYİ Parti ve diğer ortaklardan gelen eleştiriler ve açıklamalar, CHP içerisinde rahatsızlığa neden oldu.

Televizyon ekranlarında yayınlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Yarkadaş, 2024 yerel seçimleriyle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Yarkadaş, özellikle Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim olarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Sürekli olarak CHP'yi aşağılayıcı söylemlerde bulunan bir tavır takındığınızda, CHP'nin peşinden sürükleneceğini düşünüyor musunuz?" şeklinde ifadelerle Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştirdi. Kendisinin edindiği izlenime göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokma kararı alabileceği ve tüm belediye başkanlarına Kurultay sonrasında bu yönde talimatlar verebileceği yönünde bir yaklaşım benimseneceğini belirtti. Bu iddiasına göre, büyükşehirler de bu planın bir parçası olacak.

Siyasi kulislerde bu tür iddialar, seçim stratejileri ve parti içi dinamikler hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Ancak bu bilgilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gelecekteki siyasi gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.