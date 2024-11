14 Şubat 2025’te vizyona girmesi planlanan C Takımı 2’nin afişi yayınlandı. 2024’ün en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alan C Takımı’nın ikincisi yine zengin bir kadroyla çekildi.

C Takımı 2 filminin afişi yayınlandı. Filmin yapımcılığını Nasipse Olur, Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi, C Takımı gibi yeni dönem komedi filmlerinin başarılı ismi, aynı zamanda filmlerinin genel hikayesini yazan Vahdet Erdoğan yapıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar otururken, senaryosunu Vahdet Erdoğan’ın hikayesinden yola çıkarak Barış Başar yazdı.

Film hakkında değerlendirmede bulunan Yapımcı Vahdet Erdoğan, “90’lı yıllarda, lisede haylazların toplandığı C sınıfında tanışan bir arkadaş grubunun 30 yıl sonra hala başlarını belaya sokabilme yeteneklerinin komik bir dille anlatıldığı C Takımı serisinin ikinci filminin için afişi yayınladık. Şubat 2024’te vizyona giren ve gişede büyük başarı yakalayan ilk filmimiz, İstanbul’daki mafyadan kaçan arkadaşların maceralarını konu alıyordu. C Takımı 2’de kahramanlarımız bu kez kaçtıkları Kastamonu’da başlarını yeni belalara sokuyor. C Takımı 2, bol kahkaha ve aksiyon dolu anlarıyla izleyicileri yine keyifli bir yolculuğa çıkaracak” dedi.

Greenart Grup imzalı filmde başrolleri yine Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir paylaşıyor. Ayrıca, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra, yeni katılan Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı gibi yetenekli oyuncular da filmde yer alacak. Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve sosyal medyanın bir başka ünlü ismi Onur Sermik de serinin ikinci filminde izleyicinin karşısına çıkacak.

Filmin 14 Şubat 2025’te vizyona girmesi planlanıyor.