Türkiye'de tatil sezonu, otellerin uyguladığı indirimlerle dikkat çekiyor ancak geçtiğimiz sezonlarda uygulanan fahiş fiyatlara bu sezon tepki gösteren Türk vatandaşları soluğu Yunan adalarında alıyor.BURSA (İGFA) - Turizm sektöründeki yüksek fiyatlara gösterilen tepki artarak devam ederken birçok otel, başlattıkları indirim kampanyaları ile müşteri çekmeye çalışıyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında doluluk oranlarını artırmak isteyen oteller, son dakika kampanyaları başlatarak fiyatlarda büyük indirimler sağladı ancak, bu indirimlere rağmen sektör beklenen toparlanmayı yakalayamadı.

İNDİRİMLER KAÇIŞI TEPKİYİ DURDURAMADI

Öte yandan, Türk turistler, turizm sektöründeki yüksek fiyatlara tepki göstermek için başlattıkları boykota devam ediyor. Türk turistler, Yunan adalarına olan ilgilerini artırarak tatil tercihlerini adalardan yana kullanıyor.

Türkiye'deki oteller, boş kalan odaları doldurmak amacıyla indirim kampanyalarına başvurdu. Temmuz ayında indirim oranları %50'yi bulurken, ağustos ayında bu oran %30 civarında oldu ancak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu indirimlerin sektörde beklenen doluluk oranlarını yakalamaya yetmediğini belirtti.

(Bodrum'da otel fiyatları)

Ağustos ve eylül aylarında kişi başı gecelik konaklama fiyat aralıkları şu şekilde:

Ağustos:Her Şey Dahil Oteller: Antalya 4 bin TL - 83 bin TL, Muğla 5 bin TL - 70 bin TL, İzmir 4 bin TL - 23 bin TL.Apart Oteller: Antalya 2 bin TL - 28 bin TL, Muğla 2 bin TL - 16 bin TL, İzmir 2 bin TL - 10 bin TL.Eylül:Her Şey Dahil Oteller: Antalya 4 bin TL - 74 bin TL, Muğla 3 bin TL - 46 bin TL, İzmir 7 bin TL - 19 bin TL.Apart Oteller: Antalya 2 bin 500 TL - 54 bin TL, Muğla 2 bin TL - 14 bin TL, İzmir 2 bin TL - 7 bin TL.

(Yunanistan'da otel fiyatları)

TÜRK TURİSTLERİN YURTDIŞI TERCİHLERİ

Türk turistler, iç pazarda fiyatların yüksekliği ve hizmet kalitesindeki düşüş nedeniyle yurtdışına yöneldi. Özellikle Yunan adalarına olan ilgi bu sezon oldukça arttı. Bodrum'dan Kos'a, oradan da Leros adasına geçiş yapan tatilciler, Yunanistan’ın sunduğu cazip fiyatlar ve huzurlu atmosferden memnun kalıyor.

Leros adasında bir restoranda yapılan harcamanın Türkiye’ye göre çok daha uygun olduğu belirtiliyor. Örneğin, Leros’ta Psaropoula restoranda bir akşam yemeği kişi başı 60 Euro’ya mal olurken, Türkiye’de benzer bir yemek 4 bin 650 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da ortalama 130 euro ediyor ve Leros’taki akşam yemeğinin iki katından fazla bir ücrete tekabül ediyor.

Türkiye ve Yunan adalarındaki tatil fiyatları hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmede bulunan Murat Özdemir şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de tatil yaparken her şeyin çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Yunan adalarında daha uygun fiyatlarla tatil yapabiliyoruz. Leros’taki küçük ve huzurlu ortam bize çok cazip geliyor.”

Bu yaz tatil için Bodrum’u tercih ettiğini söyleyen Cüneyt Bilgin ise Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede, “Bu yaz tatilimi Bodrum’da geçirdim ama fiyatlar gerçekten yüksek. Restoranlarda yemek fiyatları aşırı derecede pahalı. Bu nedenle, önümüzdeki tatilde Yunan adalarına gitmeyi düşünüyorum. Kos ve Leros gibi yerler daha uygun fiyatlı ve daha keyifli.” dedi.

Türkiye'de tatil fiyatlarındaki artış, Türk turistlerin yurtdışına yönelmesine neden oluyor. Yunan adalarındaki cazip fiyatlar Türk tatilciler için alternatifler sunuyor. Türkiye'de tatil yapmak isteyenler, fiyat ve hizmet kalitesine dikkat ederken, yurtdışında uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler aramaya devam ediyor.