Türkiye’nin yenilikçi İHA üreticisi UAVERA, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) CGT ve CNG İHA’ları ile yurtiçi ve yurtdışından katılım gösteren yüzlerce ziyaretçinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren İHA üreticisi UAVERA, İstanbul’da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) milli imkânlarla tasarlanan yenilikçi CGT ve CNG İHA’ları ile boy gösterdi. CGT ve CNG İHA’ lar, yerli ve yabancı yüzlerce katılımcı ve birçok protokol üyesinin katıldığı fuarda büyük ilgi gördü. UAVERA standını ziyaret eden yerli ve yabancı pek çok heyet İHA’lar ve UAVERA’nın diğer ürün ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Fuarda yoğun ilgi ile karşılaşan CGT İHA (CGT50) 10 saate kadar havada kalma, 150 kilometreye kadar olan iletişim menzili, piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış sistemi dikkat çekerken, uydudan veya LTE ile kontrol, hisset kaçın, çarpışma önleyici ve sürü kabiliyetleri gibi öne çıkan özellikleriyle de sivil hedef İHA ve bulut altı İHA pazarlarında en çok tercih edilen modellerden biri konumuna geldi. CGT İHA, farklı sivil uygulamaların ihtiyaç duyduğu farklı görevlere uygun olarak yapılandırılabiliyor. UAVERA, CGT’yi ormanlık alanların gözetlenmesinden petrol ve enerji hatlarının kontrolüne, sahil bölgelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin denetlenmesinden arama ve kurtarma faaliyetlerinde tespiti için bölgesel izlemelere, tesis ve çevre güvenliğinin sağlanmasından ilaç-organ gibi faydalı yüklerin taşıma ve transferine kadar farklı alanlarda faaliyet gösterebilecek konfigürasyonlarda üretebiliyor. Yerli yazılım ve kontrolcüler ile donatılmış olan CGT İHA, zorlu hava şartlarında ve tam otonom olarak görev yapabiliyor. Kendi sınıfında dünyanın ilk uydudan kontrol edilebilen İHA sistemi olan CGT İHA, TÜRKSAT uyduları üzerinden kesintisiz ve güvenilir bağlantı ile mesafe kısıtlaması olmadan kolaylıkla kontrol edilebiliyor.

45 dakika havada kalabilen, 18 bin feet’e çıkabilen tam bir ’Cengaver’

UAVERA’nın IDEF Fuarı’nda sergilediği CNG Jet Hedef İHA da savunma sistemlerinin test, kalibrasyon ve eğitimlerinde hedef benzetim platformu olarak kullanılmak üzere tasarlandı. 45 dakika havada kalma süresi ve 100 metre/saniye maksimum hızıyla yüksek performans gösteren CNG Jet Hedef İHA, 18 bin feete kadar yükselebiliyor. 4 kilogram faydalı yük taşıyabilme kapasitesine ve 35 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan CNG Jet İHA, tam otonom olarak katapult sayesinde kalkış yapabilen ve paraşüt vasıtasıyla iniş gerçekleştiren bir İHA olarak sektörde öne çıkıyor.