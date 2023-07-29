İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Uludere’de gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA)- Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Ele geçirilenler şöyle; - 6 adet el bombası, - 1 adet RPG-7 roketatar, - 1 adet 9m113 Konkurs m ve rampası, - 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı, - 20 adet 120 mm havan mühimmatı, - 1 adet top mühimmatı, - 300 adet 12.7 uçaksavar fişeği - 3 adet RPG-7 sevk fişeği, - 175 adet 5.56 fişek, - 6 adet şarjör, - 1 adet EYP ateşleme düzeneği, - 1 adet termal dürbün, - 1 adet kamera, - 1 adet aksiyon kamerası, - 2 adet kamera bataryası, - 2 adet termal alt üst kıyafet, - 2 adet termal başlık, - 1 adet termal şemsiye.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta kahraman Mehmetçik'in 5 teröristi etkisiz hale getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.