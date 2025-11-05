Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 95 adet ruhsatsız tabanca, 3.116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19.467 adet silah parçası ele geçirildi. Toplamda 135 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütüldü. Operasyonlar Adana, Erzincan, Van, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin yalnızca yasa dışı silah ticaretini engellemekle kalmayıp, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.