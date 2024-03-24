İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16” operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

1 Haziran 2023-23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1316 operasyon düzenlendik.

-Operasyonlarda 2733 şüpheli yakalandı. Bunlardan;

692’si tutuklandı.

529’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek!

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya’da düzenlenen operasyonlar sonucu;

Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.

Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!