İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Bursa'nın da listede olduğu 22 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-1” operasyonlarında 179 şüpheli yakalandığı duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

"22 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-1” operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-1” operasyonlarında;

Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları,

Bölücü Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması ile Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları,

Örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve

İllegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu;

Ruhsatsız tabancalar,

Çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"